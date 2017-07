Selimi: Për kryeparlamentarin do ta respektojmë Kushtetutën

Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të këtë “vija të kuqe” për Partinë Demokratike të Kosovës dhe Listën Serbe, por jo dhe për partitë tjera, duke përfshirë LDK-në. Deputeti nga radhët e Vetëvendosjes, Rexhep Selimi në një intervistë për Ekonomia Online ka thënë se kjo parti në rastin e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit do të respektojë Kushtetutën e vendit, e cila i jep të drejtë koalicionit fitues që të ketë këtë pozitë. “Ne do ta respektojmë Kushtetutën që i jep përparësi subjektit më të madh fitues që të këtë kryetarin e parlamentit”, ka thënë ai. Pavarësisht që njihet si person që ka kundërshtuar çdo mundësi për koalicion parazgjedhor me LDK-në, Selimi ka thënë se do të respektojë çdo vendim të partisë për koalicion pasgjedhor, përjashtuar këtu PDK-në dhe Listën Serbe. “Unë kam respektuar dhe respektoj vendimin e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, ku qëndrimi është i ditur dhe ka qenë publik që nuk do të bëjmë koalicione parazgjedhore me subjektet të cilat në atë kohë ishin në pushtet duke përfshirë këtu PDK-në dhe LDK-në. VV nuk do të bëjë koalicion as paszgjedhor me PDK-në dhe Listën Serbe, edhe pse motivet janë të ndryshme. Rrjedhimisht bashkëpunimi me të tjerët përveç këtyre dyjave është një rrjedh logjike që nuk e përjashton as Lidhjen Demokratike të Kosovës”, ka treguar Selimi.