Ministrja e Mbrojtjes e Republikës së Shqipërisë, Olta Xhaçka sot qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë. Ministrja Xhaçka do të pritet nga kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, kurse, pastaj do ta vizitojë Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, ku do të pritet nga ministri Rrustem Berisha. Ministrja në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë, do të pritet me ceremoni ushtarake.