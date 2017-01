AAK-ja e zhgënjyer me pasivitetin e institucioneve të Kosovës lidhur me arrestimin e Haradinajt

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka shprehur zhgënjimin me pasivitetin e Institucioneve shtetërore të Kosovës, në raport me rastin e Ramush Haradinajt, i cili është arrestuar të mërkurën nga autoritetet francezë në Basel dhe po mbahet në paraburgim, në Francë. Reagimi përmes deklaratave i Qeverisë së Kosovës, i kryetarit, apo mosgatishmëria dhe shtyrja e Kuvendit që të mbajë seancë të jashtëzakonshme për Rastin Haradinaj ditën e martë, me arsyetim se nuk po mund t’i mbledhim deputetët, janë qasje jo-shtetërore dhe si të tilla të papranueshme, thuhet mes tjerash në kumtën e AAK-së.