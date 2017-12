Agim Vuniqi: Balsamimi i figurave politike dhe krijimi i mitit si histeri per njeriun e “pavdekshem”

Nje njeri i zakonshem, intelektual, lider i shqiptareve te Kosoves ne periudhen e roberise se plote te saj, dhe i perpjekjeve te tij per ringritje kulturore dhe politike ne kushte okupimi te rende, asesi president shteti, sepse nuk ka pasur shtet tjeter perveq Serbise, e cila ka pasur policine, ushtrine gjykatat dhe te gjitha institucionet shteterore nen kontroll, ka qene me teper nje levizje e lodhjes se pushtetit, apo pershtatje kushteve te roberimit duke disiplinuar popullaten te mos humb durimin dhe shpresen per te mbijetuar dhe mbetur gjalle.

Tash cuditerisht ai shpesh rikthehet ne politiken ditore si nje krijese mitologjike apo folklorike, dhe “adhuruesit” po mbeten gjalle duke u ushqyer me djersen e te gjalleve. Ata pa dyshim po e rikthjene ne përralla folklorike, apo nga perrallat folklorike, nje njeri kontribues i rendesishem si edhe te tjeret gjate historise, ate po e rikthejne shpesh si mungese per te vizituar të dashurit e tij partiak, edhe atehere kur rexhimi serbian shkaktoi shkatërrime apo vdekje ne lagjet e banuara me shqiptare, kur ata ishin gjalle, e sot nuk jane. Shume nga te sotmit e gjalle janë përshkrues, kane ngritur edhe nje shtatore duke i dhene trupit te tij dhe fytyres dimensione tjera jo reale, duke e paraqitur me muskuj si te fryre, si nje atlet, qe ne realitet ishte dukshem me ndryshe nga ai i gjalli me thatanik e me i zbehtë, filozof dhe kritik.

Megjithëse si subjekte kur njeriu vdes, tendencat per ringjallje fizike ne kulturen e njerezve jane shquajtur si vampirike dhe janë regjistruar në shumicën e kulturave, qe po kethehet si term kulturor edhe ne literaturen boterore edhe ne ate filmike, vampir si term nuk ishte e popullarizuar deri në fillim të shekullit të 18-të, pas një dyndje të bestytnisë vampire në Evropën Perëndimore nga zona ku legjenda vampir ishin të shpeshta, të tilla si Ballkani dhe Lindja, edhe pse variantet lokale i njohin edhe me emra të ndryshëm. Ky nivel i rritur i bestytnive në Kosove si ai me heret ne historine Evropiane çone ne ate qe mund të quhet histeri masive pro & contra.

Në kohët moderne, megjithatë, njerezit e vdekur jane duke u mbajtur ne përgjithesi ne jetë si një “entitet fiktiv” , edhe pse besimi në krijesat e ngjashme si te tilla “vampirike” ende vazhdojne në disa kultura . Besimi heret folklorik në krijesa te vdekura ka qenë i atribuar tek injoranca e procesit të dekompozimit të trupit pas vdekjes dhe se si njerezit në shoqëritë para-industriale u përpoqen për të racionalizuar këtë, duke krijuar figurën e njeriut te “pavdekshem”, “balsamimin e figurave sovjetike “Stalinit dhe Leninit” perballe Kremlit, për të shpjeguar misteret e vdekjes. Perfolja e perditshme, kaq e madhe, shpesh here duke abuzuar te gjallet qe duan te kene hapesiren e tyre individuale eshte e lidhur edhe me legjendat e besimeve te kota deri ne krijesa tash te dashura per filmaxhinjt “ringjalljen e njerezve te vdekur” qe në vitin 1985 mori më shumë ekspozimin e mediave, por qe ka qene ne mase te madhe e diskredituar.