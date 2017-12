Ahmet Isufi: Grupi Parlamentar i AAK-së do të votojë kundër marrëveshjes së dermakacionit sepse është në dëm të Kosovës

Shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së, Ahmet Isufi thotë se do të votojnë kundër marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Thotë se marrëveshja e vitit 2015 sipas ekspertëve e ka dëmtuar Kosovën. Ai theksoi se deputetët e AAK-së do të votojnë kundër kësaj marrëveshjeje.

“Ka qenë një draft i marrëveshjes që është nënshkruar më herët. Ka ardhur deri në Kuvend në mandatin e kaluar, është kthyer në Qeveri. Me ardhjen e Qeverisë Haradinaj është shkarkuar ai komision, është formuar i riu. Dhe, sipas të gjitha analizave të ekspertëve, marrëveshja aktuale ka dëmtuar territorin e Kosovës. Besoj që deputetët do të veprojnë sipas bindjes dhe ndërgjegjes së tyre, pa u keqpërdorur nga partitë politike”, tha ai.

“Qeveria ka votuar për të dërguar marrëveshjen ekzistuese në Parlament. Meqë është marrëveshje e nënshkruar, ajo duhet të marrë një drejtim, dhe pikërisht për këtë, Qeveria ka marr vendim që ta dërgojë në Parlament, dhe është ky i fundit që e merr vendimin përfundimtar për të”, deklaroi Isufi.

“Grupi Parlamentar i AAK-së është se do të votojë kundër kësaj marrëveshjeje sepse është në dëm të Kosovës”, theksoi Isufi. “Nisma, AAK dhe Vetëvendosjes votojnë kundër. Nga dy partitë tjera, disa janë për e disa kundër”, tha Isufi, duke aluduar në LDK-në e PDK-në.