Albulenë Haxhiu: Injorimi i kërkesave qytetare dhe opozitare do të prodhojë tensione të reja

Deputetja e Vetëvendosjes, Albulena Haxhiu duke folur për të gjeturat e Komisionit qeveritar për matjen e territorit i cili gjatë ditës së sotme tha se gjetjet e tyre përputhen me ato të Komisionit Shtetëror për Demarkacionin me Malin e Zi, ka thënë se Vetëvendosje, qysh në fillim ka paralajmëruar se cili do të jetë përfundimi i Komisionit për matjen e territorit, andaj edhe e kemi kundërshtuar si të tillë. Ajo kritikon kryeministrin, Isa Mustafën, për të cilin thotë se në vend të reflektimit, “vendosi kokë në vete të krijojë komisione si ky i fundit, për ta legjitimuar tradhtinë që e bëri Hashim Thaçi më 26 gusht të vitit 2015.