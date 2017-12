Ambasadori i Zvicrës në Prishtinë, Jean Hubert Lebet: Kosova të përmbushë obligimet e veta

Ambasadori i Zvicrës në Prishtinë, Jean Hubert Lebet, deklaroi sot se Zvicra do të vazhdojë të mbështesë Kosovën në sfidat e saj në të ardhmen, ndërsa kërkoi që vendi ynë të bëjë më shumë për të përmbushur obligimet e veta. Ai këto komente i bëri gjatë një takimi me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu, me të cilin biseduan për avancimin e bashkëpunimit ekonomik në mes të dy shteteve. Sipas tij, Kosova mund ta ndihmojë vetën në sundimin e rendit dhe ligjit, ekonomi, stabilitet social, reformat në sistemin e arsimit e në veçanti në përmirësimin e imazhit të saj. Ai foli edhe për çështjen e liberalizimit të vizave për qytetaret e Kosovës dhe deklaroi se do të angazhohet edhe më shumë në lehtësimin e procedurave, sidomos për të moshuarit dhe për komunitetin e biznesit. Sipas tij, lëvizja e lirë mund të jetë garanci e avancimit të bashkëpunimit ekonomik në mes të Kosovës dhe vendeve të BE-së.

“Është koha kur Kosova duhet t’i kryej obligimet e saj sa i përket sundimit të rëndit dhe të ligjit, në veçanti të përmbushë obligimet e dala nga Komisioni Evropian me qëllim të përfundimit të izolimit të vendit si pasojë e mos liberalizimit të vizave”, deklaroi Lebet. Gërxhaliu shprehu falënderim tek ambasadori Lebet, për mbështetjen që i shteti zviceran i jep Kosovës në forma të ndryshme, por me theks të veçantë për trajtimin e mirë të diasporës shqiptare në Zvicër.“Vlerësoj lart ambasadorin Lebet për angazhimin e tij për eliminimin e barrierave sa i përket procedurave të vizave për qytetarët e Kosovës”, tha Gërxhaliu.