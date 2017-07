AMMK organizon aktivitete që kanë për synim ndërgjegjësimin dhe edukimin për mbrojtjen e mjedisit

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të shënimit të 10 vjetorit të themelimit të dhe me rastin e përmbylljes së “Javës së Klimës”, organizon aktivitete që kanë për synim ndërgjegjësimin dhe edukimin për mbrojtjen e mjedisit dhe për zbutjen e ndryshimeve klimatike. Në këtë kuadër do të organizohen aktivitete me nxënës në kuadër të së cilave janë paraparë gara në pikturë me temën “Mbrojtja e mjedisit dhe ndryshimet klimatike”, si dhe aktivitete tjera promovuese në media ku do të shfaqen edhe video dhe dokumentarë që i kushtohen kësaj dite. Aktiviteti kryesorë do të mbahet me datën 5 Korrik në Parkun e Gërmisë, me fillim në ora 10 e 30.