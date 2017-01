Angelika Viets: Kosova si shtet i pavarur ka të drejtë të vendosë se kush hyn në pikat kufitare të saj

Pas Ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila doli në mbrojtje të veprimit të Kosovës për ndalimin e trenit serb, edhe ambasadorja e Gjermanisë, Angelika Viets, ka thënë se Kosova, si shtet i pavarur ka të drejtë të vendosë se kush hyn në pikat kufitare të saj. Viets komentoi edhe murin ndarës, të vendosur nga autoritetet lokale të Mitrovicës Veriore, me mbështetjen e Beogradit. Më vjen keq që Qeverise së Kosovës i duhet të merret vazhdimisht me probleme të cilat i imponohen”, ka theksuar diplomatja e lartë gjermane. Edhe muri-ndarës me siguri se do të rrënohet, nëse bëhet me pëlqimin e ambasadës amerikane dhe asaj gjermane.