Buja: Emrat e pjesëtarëve të UÇK-së dhe komandantëve të tyre as që do të duhej të ishin në lista të INTERPOL-it

Duke komentuar lajmin se interpoli ka heq nga lista e kërkimit kryeministri e Kosovës, Ramush Haradinaj, Shukri Bujen dhe disa të tjerë, kryeministri, Ramush Haradinaj ka thënë se nuk ka marrë asnjë njoftim zyrtar nga interpoli. Ndërkohë, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, anëtari i kryesisë së NISMËS për Kosovën, Shukri Buja ka thënë se kjo listë as që do të duhej të ekzistonte. Kjo organizatë ka vendosur, pra nuk kam ndonjë arsye ka qenë zgjidhje e drejtë. Në fakt nuk është dashur të futen fare në listë, as unë e Ramushi e as të tjerët, ka theksuar Shukri Buja.