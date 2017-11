Demokracia Studentore mban aktivitet simbolik para Kishës Ortodokse në oborrin e Universitetit të Prishtinës

Organizata studentore Demokracia Studentore sot prezanton dëshmitë e vendosjes me dhunë të Kishës Ortodokse në hapësirën e Universitetit të Prishtinës.

“Demokracia Studentore për ta kundërshtuar vendimin e gjykatës së Apelit, e cila ka vendosur pro Kishes Ortodokse që me dhunë është ndërtuar nga kasapi i Ballkanit Sllobodan Milloshoviq, dhe me këtë vendim UP-ja po humbë shtatë hektar tokë! Ne si organizatë studentore dhe si student do ta mbajmë një aktivitet simbolik për të prezantuar dëshmitë e vendosjes me dhunë të këtij objekti! Aktiviteti simbolik do të mbahet para Kishës ne kampusin e UP-së.