Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është sjellë me pranga në gjykatë

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është sjellë me pranga në gjykatore. Kurti dhe Donika Kadaj-Bujupi po qëndrojnë në paraburgim me një vendim të gjyqtarit Beqir Kalludra.Në seance kanë dëshmuar deputeti i PDK-së Bekim Haxhiu dhe deputeti i LDK-së Naser Osmani. Katër deputetët e VV-së Albin Kurti, Donika Kadaj-Bujupi, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli akuzohen se kanë hedhur gaz lotsjellës në seancën e 8 tetorit të vitit 2015. Veseli nuk është paraqitur në seancë pasi që është thënë se nuk ka marr ftesë zyrtare nga Gjykata. Gjatë dhënies së dëshmisë së tij deputeti i LDK-së Naser Osmani tha se nuk i kujtohet kush ka hedhur gaz por i kujtohet vetëm ngjarja që ka ndodhur. Në lidhje me dëshminë e tij, prokurori Valdet Gashi e ka ballafaquar Osmanin me deklaratën e dhënë në Polici ku kishte thënë se tymi që mjeti i dyshuar lironte ishte ngulfatës dhe lotsjellës i cili ngacmonte fytin dhe sytë, ndërsa tani e tha të kundërtën.