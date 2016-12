Dhurata Hoxha: Viti që do të vijë, do të jetë vit i zhvillimit dhe i sundimit të ligjit

Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha në një konferencë për media ka folur për të arriturat e kësaj ministrie gjatë vitit 2016. Hoxha tha se gjatë punës 5 mujore ministria ka hartuar 11 projektligje, prej të cilave 8 janë miratuar. Zonja Hoxha shtoi me këtë rast se gjatë kohës që ajo udhëheq Ministrinë e Drejtësisë janë miratuar edhe 3 strategji dhe 7 akte nënligjore. Ajo premtoi se viti që do të vijë, do të jetë vit i zhvillimit të sundimit të ligjit.