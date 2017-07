Edi Rama të hënën takon të gjithë deputetët e rinj dhe kandidatët e Partisë Socialiste

Kryeministri i Shqipërisë dhe kryetar i Partisë Socialiste e cila i fitoi zgjedhjet e 25 qershorit, Edi Rama konfirmon se ditën e hënë do të mbledhë të gjithë deputetët e rinj dhe kandidatët e PS, ndërsa bën me dije dhe nisjen e një fushate të vërejtjeve dhe ankesave të qytetarëve nëpër rrethe për të marrë shënim të gjitha pakënaqësitë. Rama thotë se pas këtij rrugëtimi 30 ditor, të gjithë të dhënat e mbledhura për institucionet dhe zyrat e shtetit, do të analizohen imtësisht qark për qark dhe mbi bazën e tyre do të përgatitet një raport që do të jetë në tryezën e Qeverisë së Re, si një nga dokumentet bazë që do t’i shërbejnë operacionit të çuarjes së tepsisë për skrap.