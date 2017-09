Zëvendës-kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka bërë me dije se ende nuk kanë vendosur për emrat e ministrave të kësaj partie në qeverinë Haradinaj. Ai pas mbledhjes së Kryesisë së PDK-së, ka thënë se i takon Kadri Veselit që të vendos për emrat e ministrat e rinj, meqë është i interesuar që të kemi një qeveri reformatore. Më tutje, Hoxhaj ka folur edhe për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, për të cilën ka thënë se do të ofrojnë një zgjidhje.