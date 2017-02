Enver Hoxhaj: Presim nga BE-ja të na shpërblejë për kompromiset që i kemi bërë Serbisë

Ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj ka thënë se Bashkimi Evropian duhet ta shpërblejë së shpejti Kosovën, të paktën me statusin e vendit kandidat për anëtarësim kjo për shkak të ” kompromiseve që Kosova ka bërë me Serbinë në dialogun e Brukselit. Pos kësaj, Hoxhaj derisa ka konfirmuar dhe ka shprehur gëzimin për vizitën e shefes për politikë të jashtme të BE-së, Federica Mogherhini në Kosovë më 3 mars, mirëpo nuk ka qenë në gjendje të thotë për mediet nëse atë ditë do të hapet edhe Ura e Ibrit në Mitrovicë.