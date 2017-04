European Western Balkans: Rusia po ndërhynë në shtetet e Ballkanit

Komiteti i Ekonomisë dhe Sigurisë së Asamblesë Parlamentare të NATO-s ka hartuar draft Raportin me titull “Tranzicioni ekonomik në Ballkanin Perëndimor” në të cilin bëhet fjalë për gjendjen aktuale në Ballkan dhe të ardhmen e tij. Në Raport thuhet se rajoni i Ballkanit karakterizohet me normën e lartë të papunësisë, korrupsionit, erozionit i shtetit të demokracisë dhe sundimit të ligjit, shpesh me ndërhyrjen e Rusisë në punët e shtetit. Në pjesën e Raportit ku flitet për vendin tonë thuhet se tensionet e Kosovës me Serbinë kanë qenë në rritje gjatë vitit të kaluar, qëkurse “Beogradi dërgoi në kufi një tren të pikturuar me parullën “Kosova është Serbi”. Marrëdhëniet u ndezën edhe më keq kur Prishtina shpalli dëshirën për të formuar një ushtri të rregullt, thuhet në mes tjerash në Draft-raportin e Komiteti i Ekonomisë dhe Sigurisë së Asamblesë Parlamentare të NATO-s të publikuar në faqen “European Western Balkans”.