Fatmir Matoshi: Vendosja e interesit partiak para atij nacional nga LDK-ja e Vetëvendosja e nxiti AKR-në t’i bashkohet PAN-it

Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Fatmir Matoshi, ka folur për bashkimin e partisë së tij me Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Ai thotë se mosveprimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje për të formuar një shumicë parlamentare kanë ndikuar që AKR-ja t’i bashkohet koalicionit PAN. Matoshi ka deklaruar për “Epokën e re” se vendosja e interesit partiak para atij nacional nga këto dy subjekte politike e shtyri AKR-në të shikojë alternativa të tjera për zhbllokimin e formimit të institucioneve. Gjithashtu ai është shprehur i bindur se sektorët që do t’i qeverisë partia e tij do të jenë më të suksesshmit e qeverisë së re.