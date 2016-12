Gjendja në Maqedoni po tensionohet pas debateve lidhur me rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 dhjetorit

Mediet në Maqedoni bëjnë të ditur se pas debateve të shumta lidhur me rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 dhjetorit situata politike në vend po acarohet. Gjykata administrative ka urdhëruar rivotimin në një qendër në Tearcë pranë Tetovës, që mund ta ndryshojë rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve, në dëm të partisë VMRO-DPMNE, e cila ka paralajmëruar se nuk do të marrë pjesë në rivotim e as nuk do ta njohë rezultatin. Gjendja e tensionuar ka shqetësuar komunitetin ndërkombëtar, pas retorikës kërcënuese ndaj disa ambasadorëve perëndimorë. Lidhur me këtë problem ka reaguar edhe Departamenti i Shtetit. Rivotimi në Tearcë të Tetovës, i caktuar për më 25 dhjetor, me vendim të Gjykatës Administrative, mund të ndikojë, në më shumë aspekte, të politikës, por dhe sigurisë.