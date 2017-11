Gjykata ka shpallur fajtorë të akuzuarit e Vetëvendosjes për sulm kundër ndërtesës së Kuvendit

Gjykata Themelore e Prishtinës mori vendim që të shpallë fajtëro dhe të dënojnë me burg katër aktivistë të Vetëvendosjes, të akuzuar për sulmin me mjet shpërthyes kundër ndërtesës së Kuvendit të Kosovës më 4 gusht 2016. Gjykata dënoi Atdhe Arifin 6 vite, Egzon Halitin 5 vite e 6 muaj, Frasher Krasniqin 8 vite dhe Adea Batushën 2 vite. Këtë vendim pjestarët e Vetëvendosjes e pritën me zemërim dhe disa prej tyre policët i nxorën detyrimisht nga salla. Menjëherë pas shpalljes së vendimit, në paraburgim janë kthyer Atdhe Arifi, Frashër Krasniqi dhe Egzon Haliti. Ndërsa Adea Batusha e cila është dënuar me 2 vite burg është lënë në arrest shtëpiak.