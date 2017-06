Gramoz Ruçi: S’ka koalicion me LSI-në, meqë kemi zhvilluar një fushatë për të vetëqeverisur Shqipërinë

Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, zyrtari i lartë i Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi u shpreh se socialistët nuk e shohin fitoren me eufori, por me realizëm për të përmbushur pritshmëritë e larta të shqiptarëve, socialistë e demokratë. I pyetur në lidhje me zërat se ai do të jetë kreu i ri i Kuvendit, Ruçi u shpreh se këto janë komente të medias. “Në momentin e duhur, ka kohë edhe dy muaj që maxhoranca të shpalosë të drejtën e saj për të gjitha institucionet legjislative apo ekzekutive. U realizua pikërisht ajo që ne kërkonim dhe vlerësoj mbështetjen që na u dha. Sigurisht kjo është një përgjegjësi e madhe, ndaj ne nuk e shohim as me eufori, por e shohim me realizëm, duke menduar që përgjegjësia është shumë e madhe dhe duhet ta justifikojmë këtë mandat që na u dha nga mijëra shqiptarë. S’ka koalicion me LSI-në. Kemi zhvilluar një fushatë për të vetëqeverisur Shqipërinë dhe nuk kemi pse ta diskutojmë këtë. Diskutimet do të bëhen në kohën e duhur.