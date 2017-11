Haradinaj javën e ardhshme do të udhëtoj në Bruksel për të diskutuar për MSA-në

Kryeministri Ramush Haradinaj, të premten e ardhshme më 17 nëntor, do të udhëtoj drejt Brukselit për të diskutuar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit. Këtë e ka konfirmuar për Telegrafin, shefi i zyrës për informim në Qeverinë e Kosovës, Halil Matoshi. “Haradinaj javën e ardhshme do të udhëtoj për në Bruksel për të diskutuar për MSA-në, dhe nuk ekziston asnjë mundësi qe të takohet me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq”, ka thënë Matoshi. Ai ka thënë se ky udhëtim nuk ka të bëjë asgjë me qështjen e vizave për Kosovën.