Haradinaj: Kufiri është në Çakorr dhe në Kullë, nuk do t’i humbin kohë vendit me këtë temë

I emëruari për kryeministër nga koalicioni PAN-AKR, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se në seancën e nesërme do t’i publikojë emrat e kabinetit qeveritar, pasi sot ende nuk e ka listën e plotë të ministrave nga subjektet politike në koalicion. Ai ka thënë se janë duke bërë përgatitjet e fundit për seancën e nesërme në të cilën do të votohet qeveria e re.“Është traditë që kur e thërret seancën, me kërkesë të dorëzohet dhe një jo program sepse programin do ta bëjmë publike më vonë, por një prezantim të qëllimit qeverisës dhe kabinetin qeveritar.