Kreu i ekzekutivit Ramush Haradinaj: Lajmi për vizat, çështje javësh

Pas takimit me përfaqësuesit e KEK-ut, kryeministri i Kosovës ka mbajtur një konferencë për media. Ai është pyetur edhe për liberalizimin e vizave, gjë të cilën Haradinaj e kishte premtuar se do të bëhet për 90 ditë. Shefi i qeverisë së Kosovës ka thënë se lajmi për liberalizimin e vizave është çështje javësh.

“Besoj që është interesim i të gjithë neve që të bëhet sa më shpejt, jom aktiv në këtë temë, kjo nuk besoj që do të shkojë në pa kufi ka ardh në 90- ditëshin do të marrim një afat të caktuar, po mendoj se lajmin për liberalizim të vizave mund të marrim çështje javësh, pastaj ajo shkon çështje muajsh për tu kryer kam edhe një vizitë në Bruksel me 18, nuk kam të premtuar asgjë, i keni parë qëndrimet e mija edhe në parlament edhe ato në publik. Kosova duhet të ndërmerr atë që i takon ose s’ka pse të merr pjesë në këto takime”, ka thënë Haradina. Ndryshe në këtë konferencë, ai u ka bërë thirrje banorëve të Hades dhe Shipitullës ta pranojnë ofertën.