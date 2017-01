Haradinaj nga Franca përkujton bashkëluftëtarin, Zahir Pajaziti

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj i cili momentalisht gjendet në Francë, i liruar me kusht, përmes një postimi ka përkujtuar heroin e kombit, Zahir Pajaziti në 20-vjetorin e rënies. Ai ka thënë se së shpejti do ta vizitojë memorialin që vet e ka ideuar, ku tani sot prehet trupi i Zahirit. Në postimin e tij, Haradinaj u shpreh: Sot u rivarrosën eshtrat e një luftëtari të madh, aty në vendin e lavdisë, në Memorialin e Zahirit, që do të jetë strehë lavdie edhe për luftëtarë të tjerë! E nisa vet idenë e ndërtimit të këtij memoriali dhe shpejt do të jem aty, për ta parë sa hije i ka Zahirit me shokë! Sa të jetë jeta, në nderim te të rënëve për liri, të cilën po na e rrezikojnë prapë! Zahiri, Edmondi, Hakifi, por edhe mijëra të tjerë heronj e dëshmorë, janë pengu i kësaj lirie që nuk na e marrin dot!