Haradinaj: Amerika duhet të përfshihet në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë

Në seancën parlamentare kryeministri Ramush Haradinaj, ka folur për kërkesën e tij të mëhershme që SHBA-ja, të përfshihet në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë.“Unë po akuzohem dhe po kritikohem se kam kërkuar përfshirjen e amerikanëve në bisedimet me Serbinë. Epo kam kërkuar sepse Evropa nuk po mundet me e kry punën e vet. Neve nuk na konvenojnë këto bisedime nese nuk na hapin rrugë. Serbia deri në vitin 2023 po thuhet se ka me hy në Evropë, ndërsa neve po na thonë rrini këtu ku jeni, por nuk do të veprojmë kështu, sepse fundi i fundit ne jemi këtu falë mbështetjes së amerikanëve”, ka thënë ne foltorën e Kuvvendit kryeministri Haradinaj.