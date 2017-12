Hashim Thaçi: Është fat i madh që në mes Kosovës dhe Maqedonisë nuk ka çështje të hapura, për integritetin territorial

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, gjatë takimit me kryeministrin e Maqedonisë, Zoran Zaev tha sot se Kosova e Maqedonia kanë të ardhme evropiane. Ai theksoi se të dyja vendet janë të mishëruara me vlerat e integrimit në NATO dhe në BE. Sipas Thaçit është fat i madh që mes të dyja vendeve nuk ka çështje të hapura, me që Kosova respekton integritetin territorial të Maqedonisë dhe anasjelltas.