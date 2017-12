Hashim Thaçi: Marti Ahtisaari ka kontribuar shumë që Kosova të çlirohet nga rreziku i okupimit nga Serbia (!)

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, me rastin e shënimit të 100-vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Finlandës, organizuar nga Ambasada finlandeze në Kosovë, ka thënë se në të ardhmen e afërt do të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe do të themelohen forcat e armatosura të Kosovës, ndërkohë që do të vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Thaçi ka thënë Marti Ahtisaari, kontribuoi që Kosova të çlirohet nga rreziku i okupimit. Kosova nuk ka kohë për të humbur duke qenë gjithmonë mirënjohës për Finlandën që ka qenë prej shteteve që para që ka njohur Kosovën. Prandaj, ne duhet t’i japim fund izolimit tonë dhe marrëveshja për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi të kalojë nga Qeveria të procedohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës.