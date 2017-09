Isa Mustafa: Qeveria Haradinaj, është një Qeveri e ndërtuar në baza të dyshuara sa i përket ligjit

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa pas mbledhjes që ka mbajtur me anëtarët e kryesisë së partisë së tij, ka thënë para gazetarëve se Qeveria Haradinaj, është një qeveri fragjile e ndërtuar në baza të dyshuara sa i përket ligjit. “Kjo Qeveri që po nderohet në baza të dyshuara sa i përket ligjit. Është Qeveri në margjinën e numrit të deputetëve , është e varur tërësisht nga Lista Serbe e varur tërësisht nga Serbia dhe vendimet e Serbisë. Mustafa ka theksuar se janë marrë vesh ta luajnë rolin e opozitës, ku do ta ruajnë territorin e Kosovës. Kryetari i LDK-së, më tej theksoi se nuk do të ndodhë kurrë koalicioni me PDK-në pas zgjedhjeve lokale, siç po thonë disa zyrtarë të kësaj partie.