Ismaili: Janë ndarë mjete për ndërtimin e Spitalit të Prishtinës

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili ka njoftuar se shumë shpejt do të ndërtimi i Spitalit të Prishtinës dhe se janë ndarë mjete për këtë projekt. Ai ka shtuar më tutje se brenda këtij mandati qeverisës do të ndërtohet edhe spitali i ri i Ferizajt. Ndërsa duke folur për ministrinë që drejton, ministri, Uran Ismaili ka thënë se në kohën sa do të jetë në krye të menaxhimit të shëndetësisë kosovare, do të punojë me të gjithë, pavarësisht bindjeve apo përkatësisë politike. Pak rëndësi ka kush e ndërton, e aq më pak kush udhëheq në Prishtinë. Me rëndësi është që qytetarët e Prishtinës të kenë spitalin e tyre, ka theksuar ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili.