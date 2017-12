Isufi: Komisionit për Shënjimin e Kufirit me Malin e Zi ka gjetur informacione befasuese

Anëtari i Komisionit për Shënjimin e Kufirit me Malin e Zi, Florim Isufi ka njoftuar se raporti i këtij komisioni për kufirin me Malin e Zi do të finalizohet shumë shpejt dhe më pas do të publikohet nga Qeveria. Ai ka bërë të ditur se gjatë punës së tyre kanë arritur të marrin informacione të reja për këtë çështje disa prej të cilave janë befasuese. Komisioni do t’i paraqesë të gjeturat si dëshmi për të treguar nëse vija kufitare me Malin e Zi është vendosur mirë, apo jo, ka deklaruar anëtari i Komisionit për Shënjimin e Kufirit me Malin e Zi, Florim Isufi.