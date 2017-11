J. Hahn, në ditën e Pavarësisë së Shqipërisë kërkon krijimin e Jugosllavisë së Tretë si kusht për integrim në BE

Komisari për zgjerim i BE-së, Johannes Hahn, ka deklaruar se Brukseli zyrtar është gjithnjë e më i gatshëm për të marrë në konsiderim anëtarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE, por vetëm pasi ato të jenë bërë një bllok. Pasi këto shtete të krijonin një lloj federate, anëtarësimi i tyre në BE do të siguronte paqe në rajon, ndërsa do të pasuronte edhe vetë BE-në, ka saktësuar Johannes Hahn. Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia janë zyrtarisht kandidate për anëtarësim në BE, ndërsa Kosova dhe Bosnja po kërkojnë të njëjtin status. Vendet anëtare e kanë kuptuar se paqja mund të arrihet në Ballkan dhe se perspektiva e anëtarësimit në BE është jetike për të”, tha Hahn, i cili fillimisht ka propozuar një union ekonomik të këtyre shteteve në kre me Serbinë.