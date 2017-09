BE-ja përshëndeti zgjedhjen e kryekuvendarit të Kosovës dhe bëri thirrje për formim sa më të shpejtë të qeverisë

Bashkimi Evropian ka përshëndetur zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës dhe bëri thirrje për formim sa më të shpejtë të qeverisë, e cila do të punojë në rrugën e integrimeve evropiane dhe dialogun Prishtinë-Beograd. Përshëndesim zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit, që është hapi i parë drejt formimit të institucioneve pas zgjedhjeve të mbajtura në qershor. BE kërkon nga shumica parlamentare të formojë sa më shpejt qeverinë e re, në mënyrë që të punohet në reformat e domosdoshme, të cilat Kosovën do ta çojnë përpara në rrugën e saj drejt BE-së”, ka porositur zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Kocijançiq.