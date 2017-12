Jusuf Zenunaj: Dëshmor në kufi e zuri çlirimi

(Xhemajl Fetahajt)

Rrëzë maleve të larta,

në Rrafsh të Dukagjinit,

nën mjegullën e robërisë

zemra i rrahte trimit,

për rrezet e lirisë,

për tokë të Dardanisë.

Me shokët e dajlërisë

në borën e madhe

zgjedh rrugën ilegale.

Nuk i trembej syri,

as s’i dridhej dora,

në rrugëkryqe e shkolla,

kur flinin të gjithë,

ai bashkë me shokë

shkruante parulla :

atdheu në robëri,

Republikë Kosova.

Nuk pushoi ndër qytete;

në fshatra , as në lugje.

nuk u ligështua nën pranga,

u forcua nëpër burgje.

Në Karvanin e Pajtimit

u bë bashkudhëtar,

t’mos vriteshin më kurrë

vëllau me t’vëllan.

Ëndrrën për liri

nuk ia shuan mërgimi,

dëshmor në kufi

e zuri çlirimi….

J.Z. 28 shtator 2017

BUKËSHKELËSIT DO TË BIEN

Dhembjet nuk janë lecka të digjen

shkëmbinjeve shekullor,

as varret nuk falen

me kujtimet e kohëve të përgjakura.

turpin s’e përbinë as nata.

Edhe Drinbardhi oshëtinë

për vetullen e prerë me dysh.

Si flamur i leckosur

bukëshkelësit do të bien

e këngët e vjetra do të përtrihen

J.Z. 6 dhjetor 2017

MOS FALINI TOKË

Hanko Halla vë duart në kokë,

bij e bija mos falni tokë !

Turp e sherre leni mbrapa,

rrugtë e shkurta dalin t’ gjata,

Ju mallkon djepi e vendi

ne pranoftë turpin Kuvendi….

J.Z 3 dhjetor 2017