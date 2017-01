Kadri Veseli deklaroi se Kosova është në rrugën e duhur të luftës kundër korrupsionit

Raportin e fundit të Transparency International, lidhur me korrupsionin, në të cilin Kosova është renditur 11 vende më poshtë krahasuar me vitin e kaluar, kryekuvendari Kadri Veseli e ka quajtur lajm të mirë. Raporti i sapodalë i organizatës së njohur ndërkombëtare për perceptimin e korrupsionit tregon se Kosova ka shënuar një përmirësim të ndjeshëm në vitin 2016. Të gjithëve na mbetet ende një rrugë e gjatë për ta bërë në luftë kundër korrupsionit, por ne po ecim me hapa të shpejtë në drejtimin e duhur”, ka deklaruar Veseli përmes një postimi.