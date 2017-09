Në mbledhjen e Kryesisë së Kuvendit, i rizgjedhuri për kryekuvendar, Kadri Veseli, ka thënë se nuk pranon të jetë kryetar i Kuvendit nëse i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, nuk bëhet kryeministër. “Kosovën nuk do ta udhëheqë askush tjetër pos nesh. Nuk është mirë me rrit ndikimin e Listës Serbe dikush për poena politikë. Unë nuk do të jem kryetar Kuvendi nëse Ramush Haradinaj nuk është kryeministër”, ka thënë Veseli.