Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi pretendon se ka më shumë vota se Shpend Ahmeti

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi ka vlerësuar se organizimi i transportit të qytetarëve përmes OJQ-ve për të votuar, ka synim ushtrimin e ndikimit mbi votën e tyre të lirë dhe deformon vullnetin e tyre popullor, për të cilin veprim, Abrashi ka thënë se do të kërkojë hetim. Reagimi i Abrashit vie pasi një shkrimi të Shpend Ahmetit, i cili ka thënë se është më se e qartë se kush ka qenë i angazhuar për ta kthyer nëntokën në Prishtinë.

“Po shohim që ata që bën koalicione të hapura e të fshehta me oligarkë e biznismenë/politikanë vetëm që me çdo kusht të mbesin në pushtet, tash zbulohet edhe se kanë përdorë metoda kundërligjore vetëm e vetëm që ata të jenë në pushtet. Organizimi i transportit të qytetarëve përmes OJQ-ve për të votuar, ka synim ushtrimin e ndikimit mbi votën e tyre të lirë dhe deformon vullnetin e tyre popullor. Do ta kërkojmë nga organet kompetente të hetojmë këtë rast deri në fund dhe pastaj do të vendosim sesi të veprojmë. Por ajo që po vërtetohet gjithnjë e më shumë është se Prishtina tashmë ka një kryetar të ri”, ka shkruar abrashi në një postim të tij.