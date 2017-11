Ish-kryetari i Ferizajt, kandidati i PDK-së për këtë qytet, Agim Aliu, e ka shpallur fitoren në këtë komunë. Aliu ka thënë se pushteti është kthyer në duar të atyre që udhëheqin me përgjegjësi. “Ju them qytetarëve se do të jem shërbëtori i tyre”, ka thënë Aliu, deri sa ka shtuar se pret mbështetjen e qeverisë për Ferizajn. Ai ka garuar kundër kryetarit të deritashëm kundër Muharrem Sfarqa, kandidat i LDK-së.