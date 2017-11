Kandidati i PDK-së për kryetar të Kaçanikut, Besim Ilazi, beson se fitorja e tij në balotazh do të jetë bindëse

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Komunës së Kaçanikut, Besim Ilazi, beson se fitorja e tij në balotazh do të jetë më bindëse se ajo në raundin e parë. Ai ka thënë se këtë synim do ta arrijë pa ndonjë koalicion paraprak. Ilazi ka deklaruar për Epoka e Re se në mandatin e ri do të fokusohet në fuqizimin e zhvillimit ekonomik lokal për ta zbutur papunësinë. “Nuk do të mund të them se me çfarë përqindje do të jetë fitorja ime, por jam i bindur se PDK-ja do të dalë shumë më bindëse në fitoren e saj sesa në raundin e parë karshi kundërkandidatit tjetër. Pra, fitorja e PDK-së të dielën në Komunën e Kaçanikut është e padiskutueshme”, ka thënë Ilazi.