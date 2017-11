Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti i fton qytetarët të dalin në zgjedhje

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka ftuar gjithë qytetarët e Prishtinës që ta shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe të votojnë sa më shumë për shkak se sot ata vendosin për fatin e tyre në katër vitet e ardhshme. Ai tha se komuna prek më shumë jetën e qytetarëve se sa që mendojnë qytetarët, andaj ka bërë të shfrytëzojnë të drejtën e votës.

“Sapo ushtrova të drejtën time si qytetar për të votuar për balotazhin në Prishtinë. Sot është edhe me lehtë se herën e kaluar, më pak kohë. Unë shfrytëzoj rastin të ftoj gjithë qytetarët që kanë të drejtë vote që vijnë sa më herët, të votojnë në numër me të madh, sepse gjithmonë e potencojmë, sepse kjo është dita kur të gjithë e kanë të drejtën që të vendosin fatin e tyre, sepse komuna prek jetën e qytetarëve në me shumë mënyra se sa qytetarët e ndien. Andaj i ftoj gjithë në këtë ditë të bukur për demokracinë që të votojnë sa më herët që është e mundur të jetë një dalje e madhe, të shfrytëzojnë gjithë të drejtën e tyre për të votuar ashtu siç bëmë ne”, tha Ahmeti.