Këta janë emrat e 100 deputetëve të rinj të Kuvendit të ardhshëm

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka bërë me dije se koalicioni PDK-AAK-Nisma do t’i ketë 39 deputetë në Kuvendin e Kosovës.Pas koalicionit PAN, Lëvizja Vetëvendosje! do t’i ketë 32 deputetë, ndërsa koalicioni LDK-AKR-Alternativa 29 deputetë.

Emrat e deputetëve:

Deputetët e koalicionit PAN

1. Kadri Veseli

2. Ramush Haradinaj

3. Fatmir Limaj

4. Daut Haradinaj

5. Enver Hoxhaj

6. Mërgim Lushtaku

7. Memli Krasniqi

8. Elmi Reçica

9. Sala Berisha-Shala

10. Tetuta Haxhiu

11. Andin Hoti

12. Fatmir Xhelili

13. Agim Aliu

14. Bekim Haxhiu

15. Haxhi Shala

16. Zafir Berisha

17. Milaim Zeka

18. Bilall Sherifi

19. Ganimete Musliu

20. Time Kadirjaj

21. Avdyl Salihu

22. Ahmeti Isufi

23. Shkumbin Demalijaj

24. Rrustem Berisha

25. Nezir Çoçaj

26. Xhavit Haliti

27. Pal Lekaj

28. Zenun Pajaziti

29. Hajdar Beqa

30. Blerim Kuçi

31. Rasim Selmanaj

32. Evgjeni Thaçi-Dragusha

33. Blerta Deliu-Kodra

34. Mexhide Mjaku-Topalli

35. Flora Brovina

36. Luljeta Veselaj-Gutaj

37. Albulena Balaj

38. Safete Hadërgjonaj

39. Xhevahire Izamku

Deputetët e Vetëvendosje!-s

1. Albin Kurti

2. Shpend Ahmeti

3. Dardan Molliqaj

4. Visar Ymeri

5. Dardan Sejdiu

6. Aida Dërguti

7. Glauk Konjufca

8. Albulena Haxhiu

9. Fisnik Ismaili

10. Donika Kadjaj-Bujupi

11. Rexhep Selimi

12. Adem Mikullovci

13. Dukagjin Gorani

14. Liburn Aliu

15. Ali Lajçi

16. Driton Qaushi

17. Sami Kurteshi

18. Besa Baftiu

19. Faton Topalli

20. Ismajl Kurteshi

21. Sali Salihu

22. Fatmire Kollqaku

23. Mytaher Haskuka

24. Arbërie Nagavci

25. Frashër Krasniqi

26. Qëndron Kastrati

27. Valon Ramadani

28. Arbër Rexha

29. Shqipe Patina

30. Drita Millaku

31. Saranda Bogujevci

32. Fitore Pacolli

Deputetët e koalicionit LDK-AKR-Alternativa

1. Avdullah Hoti

2. Vjosa Osmani

3. Behgjet Pacolli

4. Driton Selmanaj

5. Lumir Abdixhiku

6. Anton Quni

7. Mimoza Kusari-Lila

8. Kujtim Shala

9. Ilir Deda

10. Labinot Tahiri

11. Lutfi Zharku

12. Arben Gashi

13. Ramiz Kelmendi

14. Teuta Rugova

15. Fidan Rekaliu

16. Arban Abrashi

17. Valentina Bunjaku-Rexhepi

18. Ismet Beqiri

19. Haxhi Avdyli

20. Korab Sejdiu

21. Islam Pacolli

22. Lirije Kajtazi

23. Naser Rugova

24. Armend Zemaj

25. Imet Rrahmani

26. Hykmente Bajrami

27. Besa Gaxherri

28. Doruntina Maloku

29. Mirjeta Kalludra