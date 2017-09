Këta janë emrat e ministrave të AKR-së dhe AAK-së në Qeverinë Haradinaj

Aleanca Kosova e Re ka vendosur për emrat që do të përfaqësojnë ministritë në Qeverinë Haradinaj për një mandat. Zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme do të jetë Behgjet Pacolli, ministër i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Lluka, ministër i Punëve të Brendshme Abdylselami Shkodra, raporton lajmi.net. Ndërsa emrat e ministrave të AAK-së, janë Pal Lekaj i cili do të përfaqësojë Ministrinë e Infrastrukturës, kurse Rrustem Berisha do të jetë ministër i Forcës dhe Sigurisë së Kosovës.