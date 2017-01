Kocijançiq: BE-ja i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë për të treguar përmbajtje, maturi dhe dialog

Komisarja e lartë e BE-së për politikë të jashtme, Federica Mogherini dhe ekipi i saj janë duke vëzhguar nga afër zhvillimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, pas disa zhvillimeve gjatë ditëve të fundit. “BE-ja është në kontakt të vazhdueshëm me të dyja palët për ngjarjet e së shtunës. Përfaqësuesja e Lartë ka folur tashmë me kryeministrin Vuçiq”, ka thënë për Tanjug, zëdhënësja Maja Koçijançiq. Ajo në një deklaratë me shkrim, ka thënë tha se BE-ja i bën thirrje të dyja palëve për të treguar përmbajtje dhe maturi si dhe të kthehen çështjes së dialogut, sepse është mënyra e vetme për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura me interes të përbashkët”, ka thënë Maja Kocijançiq.