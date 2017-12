Komisioni për Buxhet dhe Financa shqyrton raportin e shpenzimeve të Kuvendit për 9 mujorin

Komisioni për Buxhet dhe Financa shqyrton raportin e shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për 9 mujorin e vitit 2017 dhe raporti financiar i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2016. Po gjatë mbledhjes së sotme, Komisioni gjithashtu do të shqyrtojë në parim projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.05/L-080, si dhe shqyrtimin e propozimeve të panelit seleksionues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për plotësimin e një pozite për anëtar joekzekutiv të bordit të Bankës Qendrore të Kosovës.