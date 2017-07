Komuna e Junikut organizon të hënën debat publik me qytetarë

Bazuar në ligjin për Vetëqeverisje lokale dhe statutit të komunës së Junikut, të hënën me 3 korrik 2017 me fillim në ora 11.00h në ambientet e Sallës së Kuvendit Komunal të Junikut organizohet takim Publik me Qytetarë.

Me këtë rast do të diskutohen dy pika të rendit të ditës

Të arriturat e Komunës së Junikut gjatë vitit 2017 Debat Publik i qytetarëve me përfaqësuesit e institucioneve të Komunës për punën dhe aktivitetin e tyre.

Në mbledhje ftohen të marrin pjesë të gjithë qytetarët e interesuar nga kjo komunë.

Komuna e Junikut do t’i shqyrtoj propozimet e bëra nga qytetarët në pajtim me ligjet, statutin dhe rregulloret në fuqi.

Debatin me qytetarë e ka thirrut, kryetari i Komunës, Agron Kuqi.