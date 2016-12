Komuna e Prishtinës, me urdhëresë të kryetarit të Komunës, Shpend Ahmeti ka marrë vendim që të ndalojë përdorimin e produkteve piroteknike në vendet e hapura publike, në tregje, rrugë dhe sheshe. “Kjo ndalesë vlen nga data 30 dhjetor 2016, deri më 3 janar 2017, thuhet në vendimin e Komunës së Prishtinës. Në vendim theksohet se persona të cilët veprojnë në kundërshtim me dispozitat e kësaj urdhërese “do të gjobiten me 100 euro”.