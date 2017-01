Komuniteti shqiptaro- amerikan në Amerikë, nesër organizon protestë paqësore në New York dhe Washington DC, me kërkesë për lirimin e ish kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj. Përkrahjen për lirimin e menjëhershëm të Haradinajt, komuniteti shqiptaro-amerikan do ta kërkojë në dy qytetet amerikane, duke iu bërë thirrje të gjithë shqiptarëve që jetojnë atje që t iu bashkohen në protestën paqësore. Protestat në New York dhe Washington DC nisin nga ora 11:00.