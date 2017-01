Kontingjenti i dytë i ushtarakëve detarë të Shqipërisë merr pjesë në operacionin e NATO-s, në detin Egje

Është përcjellë kontingjenti i dytë i ushtarakëve detarë që do të vijojnë pjesëmarrjen në operacionin e NATO-s në detin Egje. E pranishme në ceremoninë e përcjelljes ishte dhe ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, e cila vlerësoi kontributin e Forcave Detare në përballimin e valës së refugjatëve në Egje, si dhe mbrojtjen e vlerave të demokracisë dhe sigurisë. Prania e Forcës tonë Detare në detin Egje nisi nëntorin e kaluar me anijen ”Oriku P-132” dhe ekuipazhin e saj, si pjesë e operacionit “Sea Guardian” të NATO-s. Kontingjenti i dytë me 21 ushtarakë dhe komandant kapitenin e rangut III, Silvan Boni do të zëvendësojë ekuipazhin e parë të “Orikut”, i cili do të kthehet në atdhe në fund të këtij muaji. Anija ”Oriku P-132” është pjesë e grupit detar që përbëhet nga anije holandeze, britanike, greke dhe turke dhe ka si mision të ndalojë trafikimin ilegal dhe migrimin. (TCH)