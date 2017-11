Kosova me gjashtë bashkësi fetare në mesin e tyre edhe Bashkësia hebraike dhe ajo e Tarikateve

Sot në Kuvendin e Kosovës me 61 vota për, 4 kundër dhe 13 abstenime, deputetët kanë miratuar në parim projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lirinë fetare në Kosovë. Për plotësim-ndryshimet në këtë ligj kanë votuar edhe 15 deputetë nga radhët e komuniteteve pakicë. Para se t’i nënshtrohet votimit, Kuvendi ka zhvilluar një debat në lidhje me ndryshimet e propozuara në Ligjin për lirinë fetare në Kosovë. Me ndryshimet që i janë bërë këtij ligji, nga pesë bashkësi fetare në Kosovë, Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Ortodokse Serbe, Kisha Katolike, Bashkësia e Besimit Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore, i është shtuar edhe një bashkësi fetare, ajo e Tarikateve të Kosovës. Kryeministri Haradinaj, në prezantimin e projektligjit për lirinë fetare para deputetëve ka thënë se këto bashkësi përbëjnë edhe trashëgiminë historike, kulturore dhe shoqërore të vendit.