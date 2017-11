KQZ: Janë bërë të gjitha përgatitjet për mbarëvajtjen e zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbarëvajtjen e zgjedhjeve. KQZ-ja njoftoi se në zgjedhjet për balotazh të drejt vote kanë rreth 1 milion e 300 mijë qytetar. ). Votimi do të bëhet në 20 komuna të Kosovës (19 prej të cilave kanë shkuar në balotazh, si dhe në komunën e Parteshit, ku do të përsëritet votimi). Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po ashtu ka njoftuar se për rundin e dytë të zgjedhjeve do të jenë të angazhuar mbi 14 mijë komisionarë. Edhe Policia e Kosovës ka njoftuar se tashmë është përgatitur në tërësi që të ofrojë siguri gjatë ditës së 19 nëntorit. Vëzhgues po ashtu do të ketë të angazhuar edhe nga rrjeti i organizatave “Demokracia në Veprim”, ku në të gjitha vendvotimet do të jenë prezentë 1 mijë e 777 të tillë.